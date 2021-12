Weihnachtsmarkt-Veranstalter zufrieden

Trotz der Corona-Beschränkungen, weniger Ständen, Kontrollen, reduzierten Öffnungszeiten und Absperrmaßnahmen haben Hunderttausende Menschen in Hessen die Weihnachtsmärkte besucht. In vielen größeren Städten waren die Veranstalter nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur froh, einen festlichen Markt anbieten zu können und zogen teils auch ein positives Fazit.

Die Stadt Hanau zeigte sich unter den gegebenen Umständen vollauf zufrieden. Rund 200.000 Besucher wurden an den Buden gezählt - deutlich weniger als vor der Pandemie, aber auch deutlich mehr als erwartet. Der Veranstalter in Kassel machte keine Angaben zu Besucherzahlen und Umsätzen. "Wir sind froh, dass wir die Weihnachtsmarkt-Zeit hatten, sich die Besucher an die Regeln gehalten haben und die Schausteller das alles mitgetragen haben", sagte eine Sprecherin. Den Markt in Frankfurt besuchten nach einer Schätzung der Stadt knapp eine Million Menschen, halb so viele wie vor der Pandemie. Die Veranstalter in Gießen ziehen ein "sehr positives vorläufiges Fazit". So auch in Wiesbaden: Gemessen an den Möglichkeiten des Sternschnuppenmarkts hätten zwar viele Menschen den Markt besucht, insgesamt aber natürlich weniger als in den Vorjahren. Auch die Marketing GmbH in Darmstadt konnte keine Angaben zu den Besucherzahlen des Marktes machen.