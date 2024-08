Couch auf Balkon in Mühltal in Brand

Eine Couch auf einem Balkon in Mühltal (Darmstadt-Dieburg) ist am Dienstagabend in Brand geraten.

Das Feuer breitete sich laut Polizei auf das Wohnhaus aus. Es entstand ein Schaden von mindestens 80.000 Euro. Alle Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können.