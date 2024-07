Dachdecker stürzt in Taunusstein metertief

Ein Dachdecker ist am Freitagmittag bei Dacharbeiten in Taunusstein (Rheingau-Taunus) vier Meter tief gestürzt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel der 55 Jahre alte Dachdeckermeister aus noch ungeklärter Ursache aus einem an einem Gabelstapler angebrachten Korb. Ein Rettungshubschrauber brachte den 55-Jährigen schwer verletzt in eine Klinik.