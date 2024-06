Auch Royals lieben Fußball: Dänemarks König Frederik X. will zum EM-Spiel gegen England nach Frankfurt kommen. Der britische Thronfolger Prinz William will das Spiel ebenfalls im Stadion anschauen.

Dänemarks König Frederik X. wird am Donnerstag im Frankfurter Waldstadion dabei sein, wie das Königshaus am Mittwoch mitteilte. Der 56-Jährige will sich das zweite Vorrundenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft gegen England live anschauen. Das ist im öffentlich einsehbaren Kalender der Königsfamilie vermerkt. Der dänische König will sich nach hr-Informationen ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt eintragen.

Auch der britische Thronfolger Prinz William wird das Spiel im Stadion verfolgen. Die Partie in Frankfurt findet am Donnerstag um 18 Uhr statt. Einen Tag später hat Prinz William Geburtstag, er wird am Freitag 42 Jahre alt. Vielleicht macht ihm das Team um Kapitän Harry Kane ja vorab ein besonderes Geschenk. Bei der vergangenen EM gewannen die Engländer in London gegen Dänemark mit 2:1.

Für die Partie in Frankfurt konnten rund 10.000 Dänen Tickets ergattern. Die Anhänger planen vor dem Spiel einen EM-Fanwalk vom Opernplatz zum Hauptbahnhof. Bereits am Mittwoch fuhren dänische Fans mit einem rot-weißen Bus auf dem Römerberg vor und hissten eine dänische Flagge.

Auf englischer Seite werden mehr als 50.000 Fans der Three Lions erwartet. Rund 10.000 haben ein Ticket für das Stadion.

Wo sich die Engländer vor dem Spiel treffen, bevor der Ball rollt, ist noch unklar. Die britische Boulevardpresse hatte die Fans vor dem Bahnhofsviertel gewarnt - und es als "Zombieland" voller schlurfender Junkies bezeichnet.

Englische Fans an einem Pub am Frankfurter Hauptbahnhof.

2.500 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz

Die Stadt Frankfurt appellierte ihrerseits an die englischen Fans: "Hands off the sword!". Bei der WM im Jahr 2006 wurde das Bronze-Schwert im Justitia-Brunnen auf dem Römerberg geklaut.

Die Polizei ist für das Spiel der Engländer gegen die Dänen bereits gewappnet. Hessenweit werden am Donnerstag etwa 2.500 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein, wie die Beamten mitteilten.