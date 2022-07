Eigentlich sollen die beiden Nachbarn Freunde gewesen sein, nun aber endete in Darmstadt ein Streit zwischen ihnen tödlich: Nach dem gewaltsamen Tod eines 48-Jährigen sitzt ein 53 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft.

Nach dem Streit unter Nachbarn mit tödlichem Ende sitzt ein 53 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen Totschlags, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 53-Jährige steht unter Verdacht, am Donnerstag einen 48-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt tödlich verletzt zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag auf hr-Anfrage mitteilte, sei das Opfer durch "scharfe Gewalt" gestorben, vermutlich durch ein Messer. Die Tatwaffe sei aber noch nicht identifiziert worden.

Tatverdächtiger schweigt

Zeugen hatten den Angaben zufolge am frühen Donnerstagabend den Notruf gewählt und eine Auseinandersetzung in dem Haus in der Darmstädter Innenstadt gemeldet. Für den 48-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch vor Ort. Der Tatverdächtige wurde im Bereich des Tatorts festgenommen, zunächst schwieg er zu den Vorwürfen. Zeugen zufolge hatten die eigentlichen befreundeten Nachbarn schon länger und häufiger gestritten.