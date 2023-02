In zwei Testgebieten im Rhein-Main-Gebiet sollen bald fahrerlose Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden.

Ab Mai werde das erste der Autos in einer Vorbereitungsphase in Darmstadt fahren, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. In den folgenden Monaten sollen 14 weitere Fahrzeuge hinzukommen, auch im Kreis Offenbach.

Das Startmodell ist ein E-Auto mit fünf Sitzen. In der ersten Testphase werde sich noch ein Fahrer an Bord befinden, dafür keine Kunden. Später werden Testkunden transportiert.