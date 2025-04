Im kurvigen Vogelsbergkreis gibt es in Hessen die höchste Motorraddichte. Zu Jahresbeginn waren dort laut Kraftfahrt-Bundesamt 77 motorisierte Kfz auf 1.000 Einwohner angemeldet.

Deutscher Durchschnitt sind 58 Motorräder pro 1.000 Einwohner. Den bundesweiten Rekord hält der bayerische Landkreis Freyung-Grafenau mit 121 angemeldeten Bikes.

In Hessen gehen auch die weiteren Ränge an Mittelgebirgsregionen: Anteilig besonders viele Motorräder gibt es auch in Fulda (76 auf 1.000 Einwohner) und im Schwalm-Eder-Kreis (75). Schlusslichter sind ähnlich wie im Bundesgebiet die Großstädte. So wenige Bikes wie in Kassel (30), Frankfurt (31), Offenbach (32) und Darmstadt (34) gibt es sonst in keinem anderen Zulassungsbezirk Hessens.