Deutlich mehr Arbeit bei der Post

Das Arbeitsaufkommen bei der Post nimmt in der Weihnachtszeit deutlich zu.

Im Internationalen Postzentrum in Frankfurt werden an durchschnittlichen Werktagen etwa 560.000 Sendungen bearbeitet, wie ein Sprecher sagt. An den stärksten Tagen vor Weihnachten seien es erfahrungsgemäß circa 1,3 Millionen. In dem Gebäude am Frankfurter Flughafen wird den Angaben zufolge Post aus mehr als 220 Ländern empfangen, sortiert und kontrolliert. Neben den 1.500 Mitarbeitern seien in der Zeit rund um Weihnachten knapp 350 Aushilfen zusätzlich angestellt.