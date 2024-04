Deutschlandfahnen an Streifenwagen zur EM erlaubt

Hessische Polizisten dürfen zur Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli Deutschlandfahnen an ihren Dienstfahrzeugen befestigen.

Ein Verbot wie etwa in Berlin und weiteren Ländern sei in Hessen nicht geplant, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Die Beamten unterlägen im Einsatz aber grundsätzlich der Neutralitätspflicht, betonte das Ministerium.