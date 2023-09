Dieb in Friedberg in die Flucht geschrien

Kurzmeldung Dieb in Friedberg in die Flucht geschrien

Ein 28-Jähriger hat am Donnerstag in Friedberg (Wetterau) einen Mann auf frischer Tat ertappt, der gerade am Bahnhof seinen E-Scooter klauen wollte.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Er schrie den Dieb laut an, der daraufhin flüchtete. Die Fahndung läuft.