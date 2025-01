Dieb verliert Ausweis an Tatort in Hanau

Ein Ladendieb hat am Samstagabend in Hanau seinen Ausweis am Tatort verloren und konnte so überführt werden.

Laut Polizei hatte ihn ein Mitarbeiter ertappt, wie er Waren in seinen Rucksack steckte. Daraufhin zog der 49-Jährige Dieb ein Messer und flüchtete. Auf der Flucht fiel ihm das Dokument aus dem Rucksack. Als er den Verlust bemerkte und zurückkam, wartete schon die Polizei auf den Kriminellen.