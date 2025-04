Ein mysteriöser Fall und ein wichtiges Jubiläum

Kein gültiger Führerschein, ein Kosmetikspiegel als Außenspiegel, Risse in den Vorderreifen und der Windschutzscheibe, der Tacho zeigt selbst im Stillstand 100 km/h ... Nein, hier geht es nicht um mich und mein Auto, sondern um einen 34-Jährigen, der von der Polizei kontrolliert wurde . Sollte Ihr Auto ähnlich aussehen: Bitte nicht mehr fahren!

Und damit zu diesen Themen:

In der Mittagspause ohne Jacke in der Sonne spazieren zu gehen, ist schon sehr angenehm. Da kann man die Diskussionen um die angekündigten US-Strafzölle auf Waren aus der EU zumindest für ein paar Minuten vergessen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (CDU) sprach in dem Zusammenhang von einem "Anschlag" auf die globale Handelsordnung, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte den von US-Präsident Donald Trump als "Tag der Befreiung" bezeichneten Tag in Wirklichkeit zum "Tag der Inflation" und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem "schweren Tag für die Weltwirtschaft" .

Ken Rogoff, Ex-Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, sagte, Trump habe eine "Atombombe" auf das Welthandelssystem geworfen.

Und wie geht es nun weiter? Das wird sich zeigen. Ich empfehle dazu den Liveblog auf tagesschau.de zu den US-Zöllen.

Jetzt schauen wir uns aber erst einmal den Halsbandsittich an, den uns hessenschau.de-Nutzer Ingolf Bergmann für unsere Rubrik Momentaufnahme geschickt hat. Das macht mehr Spaß als das andere Thema.

Ein Foto von seinem "Frühlingsbesucher im Garten - ein Halsbandsittich" schickt uns hessenschau.de-Nutzer Ingolf Bergmann. Bild © Ingolf Bergmann

"Ich wollte diesen Job - egal, ob ich die einzige Frau bin"

Auch ein schöneres Thema: Heute ist der 25. Girls' Day, der inzwischen Girls' und Boys' Day heißt, aber die Idee dahinter ist immer noch dieselbe wie 2001: Mädchen schnuppern in klassische Männerberufe hinein und seit 2011 schnuppern Jungs bundesweit in klassische Frauenberufe rein.

Und das in einigen Branchen durchaus mit Erfolg: Inzwischen gibt es mehr Tischlerinnen und mehr Frisöre. Und auch Erzieher sind häufiger anzutreffen als noch vor einigen Jahren.

Die 19-jährige Mounia Addou aus Dreieich (Offenbach) macht gerade eine Ausbildung zur Anlagenmechanikerin für Rohrsystemtechnik. Dass sie dabei sowohl in der Berufsschule als auch im Betrieb von Jungs umgeben ist, stört sie nicht: "Ich wollte diesen Job unbedingt machen, weil er mir Spaß macht", sagt sie. "Es war mir egal, ob ich die einzige Frau bin oder nicht."

Und genau so soll es doch sein: Man tut, was einem Spaß macht und wozu man Lust hat!

Frankfurter Showveranstalter erstattet Geld erst nach Jahren

Im Jahr 2019 waren Veranstaltungsabsagen aus welchen Gründen auch immer noch die große Ausnahme, im Jahr 2020 änderte sich dies allerdings schlagartig. Einige Veranstaltungen wurden direkt zu Beginn der Pandemie abgesagt, andere erst einmal verschoben.

So auch die Veranstaltung "Zombie Inferno" des Veranstalters ShowSlot. 2022 fiel der Vorhang für die Zombies dann aber doch endgültig und das Inferno wurde komplett abgesagt. Wer bereits ein Ticket dafür in der Schublade hatte, konnte sich entweder einen Gutschein für eine andere ShowSlot-Veranstaltung ausstellen lassen oder sein Geld zurückbekommen.

Ganz so einfach war es dann aber doch nicht: Am Ende gab es sogar eine Facebook-Gruppe mit fast 800 Mitgliedern, in der viele berichteten, dass sie erfolglos ihr Geld zurückverlangt hatten.

Auch Jasmin Fritzjus aus Ehringshausen im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis hatte keinen Erfolg. ShowSlot antwortete dem Hessischen Rundfunk, dass tausende Anträge auf Rückerstattung oder Umbuchung erfolgreich bearbeitet worden seien. Die verbleibenden Fälle seien bedauerliche Einzelfälle.

Jasmin Fritzjus hat inzwischen - fast fünf Jahre nach dem eigentlichen Veranstaltungstermin - ihr Geld zurückerhalten. "Für mich ist die Sache damit erledigt", sagt die 39-Jährige: "Aber das Ganze hat einen faden Beigeschmack."

Zwei Schwerverletzte auf Feldweg in Wetzlar gefunden

Ein Passant hat nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr zwei schwer verletzte Personen auf einem Feldweg in Wetzlar-Blasbach gefunden.

Die Polizei sperrte das Gelände und die Straße zwischen Hohenahr-Hohensolms (Lahn-Dill) und dem Wetzlarer Kreuz vorübergehend ab. Die Verletzten, eine 17-Jährige und ein 32-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis, wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei geht von einer Straftat aus, die näheren Umstände sind jedoch noch unklar. Details zu den Personen, ihren Verletzungen und ihrer Herkunft seien Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin.

Festnahmen oder eine Fahndung nach Verdächtigen gab es nicht. Die Polizei hatte die Anwohner zunächst gebeten, das Viertel zu umfahren, hob die Verkehrsmaßnahmen aber inzwischen wieder auf und betonte, dass keine Gefahr für andere bestehe.

Weitere Themen des Tages

Hohe Zölle und ein neuer Sicherheitskurs: US-Präsident Trump stellt die Partnerschaft mit Europa auf die Probe. Der Wahl-Frankfurter und frühere US-General Ben Hodges blickt mit Sorge auf sein Heimatland. Im Interview spricht er über das zerbröckelnde Vertrauen – und den Glauben an die deutsch-amerikanische Partnerschaft.

Bei Eintracht Frankfurt wird auch in Bremen Kaua Santos zwischen den Pfosten stehen. Stammtorwart Kevin Trapp fehlt erneut wegen Schienbein-Problemen. Wann der Ex-DFB-Keeper zurückkehrt, ist offener denn je. Zuletzt war er am 9. März im Tor.

Ein Fall mutmaßlicher sexueller Belästigung einer Minderjährigen an der Landesfeuerwehrschule beschäftigt die Staatsanwaltschaft Marburg. Sie ermittelt gegen einen 54-Jährigen. Auch das Innenministerium hat reagiert und ihm unter anderem den Zugang zu seiner Dienstwohnung gesperrt.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Kurswechsel im Bundesverteidigungsministerium: Die Bundeswehr soll den Rückstand zu anderen Armeen beim Thema Kampfdrohnen aufholen. Verträge mit mehreren Herstellen stünden kurz vor der Unterzeichnung. Zunächst soll es nur um kleine Stückzahlen gehen, um Erfahrungen zu sammeln.

Die Schufa will transparenter werden. Beim neuen Schufa-Score sollen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig vollen Einblick bekommen, wie die jeweiligen Bewertungen zur Kreditwürdigkeit zustande gekommen sind. Im vierten Quartal 2025 soll per App oder online kostenfrei auf die persönlichen Daten zugegriffen werden können.

"Jeder Affe kann besser jodeln als Du!" - Diesen Satz habe ich zwar noch nie jemanden sagen hören, aber tatsächlich wäre das keine Beleidigung, sondern ein Fakt . Schuld daran sind kleine Membranen auf den Stimmlippen der anderen Primaten, die extreme Tonsprünge möglich machen.

Streaming-Tipp: Val Kilmer

Am 1. April starb Hollywood-Schauspieler Val Kilmer, der mit Filmen wie "Top Gun", "Batman Forever", "Heat" oder "The Doors" vor allem in den 1980er und 1990er Jahren Millionen Menschen in die Kinos gelockt hat.

2021 erschien die Dokumentation "Val", die bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes Premiere feierte. Der Film ist noch bis zum 1. Mai in der Arte-Mediathek unter dem Titel "Val Kilmer - Ein Leben zwischen 'Top Gun' und 'The Doors'" zu sehen.

Podcast-Tipp: 11KM Stories

Der erfolgreiche Podcast Coronavirus-Update bekommt einen neuen Namen und eine neue Ausrichtung: In "11KM Stories", so der neue Name, geht es in jeder Staffel um die Geschichten hinter den Recherchen.

Am Montag startet die erste Staffel von "11KM Stories" und darin wird es um PFAS gehen, die unter anderem in Pizzakartons, Regenjacken und Kosmetika stecken und als Jahrhundertgift gelten.

Alle Folgen gibt es wie gewohnt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Eins noch ...

In der vergangenen Woche meldete sich abends gegen 20 Uhr ein Passant bei der Polizei in Rostock und teilte den Fund einer Plastiktüte mit, in der sich vermutlich die Leiche einer Frau befand.

Mordermittler, Spurensicherung, Rechtsmediziner und einige mehr setzten sich daraufhin in Bewegung. Auch ein Bestattungsunternehmen wurde verständigt. Die Feuerwehr leuchtete den Fundort mit großen Scheinwerfern aus, Drohnenpiloten machten Luftaufnahmen. Doch gegen 0.40 Uhr nahm alles eine unerwartete Wendung ...

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen!

Ihr Sven-Oliver Schibat (hat einen Tipp für alle, die auf der Suche nach einem günstigen Haus sind)

Sven-Oliver Schibat Bild © hr/Jan-Niclas Grömling