Diebe brechen für zwei Flaschen Wein in Geschäft ein

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) das Schaufenster eines Geschäfts eingeschlagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Beute bestand nach ersten Ermittlungen aus genau zwei Flaschen Wein. Die Fahndung läuft, die Höhe des Schadens ist noch unklar.