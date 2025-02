Diebe in Supermarkt in Egelsbach eingeschlossen

Zwei Diebe haben sich am Donnerstagabend in einem Supermarkt im Kurt-Schumacher-Ring in Egelsbach (Offenbach) einschließen lassen, um die Kasse leerzuräumen.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Neben Bargeld erbeuteten die Männer Tabakwaren. Obwohl sie von einem noch anwesenden Mitarbeiter erwischt wurden, flüchteten sie unerkannt.