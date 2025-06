Zwei Verletzte bei Schlägerei am Bahnhof Kronberg

Zwei Menschen sind am Samstagabend bei einer Schlägerei in Kronberg (Hochtaunus) mit einer Gruppe von fünf Jugendlichen verletzt worden.

Veröffentlicht am 15.06.25 um 09:57 Uhr

Zunächst kam es in einem Linienbus zum Streit zwischen den beiden Gruppen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach dem Ausstieg am Bahnhof sollen die fünf Jugendlichen dann einen der Männer zu Boden geworfen und auf ihn eingetreten haben. Auch der zweite Mann wurde geschlagen.

Die beiden Männer retteten sich in ein nahe gelegenes Hotel.