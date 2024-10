Diebin tauscht Messer in Bäckerei in Neu-Isenburg

Eine 60 Jahre alte Frau hat am Dienstag Brot und Kaffee in einer Bäckerei in Neu-Isenburg (Offenbach) bestellt und angekündigt, nicht zahlen zu wollen.

Ein mitgebrachtes Küchenmesser tauschte sie gegen ein Brotmesser, das auf der Theke lag, und flüchtete daraufhin. Die Polizei nahm die Frau später fest. Sie muss sich nun wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls verantworten.