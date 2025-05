Doppelmord in Bad Nauheim: Polizei ermittelt Fluchtroute

Im Zusammenhang mit dem Doppelmord am Oster-Wochenende in Bad Nauheim (Wetterau) bittet die Polizei die Öffentlichkeit um weitere Hinweise zur Fluchtroute des mutmaßlichen Todesschützen.

Der mittlerweile in U-Haft sitzende 28-Jährige soll sich demnach kurz nach der Tat am Abend des Karsamstags (19. April) in Friedberg, Rosbach und Rodheim aufgehalten haben, wie die Ermittler am Mittwoch berichteten. Er trug demnach einen auffälligen weißen Jogginganzug.

Besitzer von Überwachungskameras oder Dashcams werden gebeten, diese nach möglichen Auffälligkeiten zu prüfen. Für die Ortswechsel nutze der Verdächtige womöglich den Zug oder ein Taxi, so die Beamten.