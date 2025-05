Festnahme nach Hausbrand in Weißenborn

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Weißenborn (Werra-Meißner) ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung.

Ein Verdächtiger sei vor Ort vorläufig festgenommen worden, so die Beamten am Mittwoch. Der 34-Jährige habe einen Bezug zum Haus. Mögliche U-Haft werde noch geklärt. Der Dachstuhl des Hauses war am Dienstagabend in Brand geraten. Von dort aus breitete sich das Feuer auf das gesamte Gebäude aus. Die Bewohner seien nicht im Haus gewesen. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.