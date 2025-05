Eintracht bangt nach Remis gegen St. Pauli um die Champions League

Eintracht Frankfurt muss weiter um den Einzug in die Champions League zittern. Die Hessen kamen am Sonntag am vorletzten Bundesliga-Spieltag zu Hause gegen den FC St. Pauli nur zu einem 2:2 (1:2). Damit verpasste es die Eintracht erneut, die Qualifikation für die Königsklasse perfekt zu machen. Bereits in der Vorwoche vergab das Team in Mainz (1:1) einen Matchball. Gegen den Kiez-Klub gelang zwar ein Traumstart mit der Führung durch Rasmus Kristensen nach 23 Sekunden. Manolis Saliakas (4.) und Morgan Gilavogui (16.) drehten die Partie dann aber. Michy Batshuayi glich noch aus (71.). Die Entscheidung fällt für die Eintracht am nächsten Samstag beim Saison-Abschluss in der Partie beim SC Freiburg, der neben Borussia Dortmund ebenfalls noch um die Königsklasse kämpft.