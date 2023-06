In Dornburg-Frickhofen hat es bei einer Kirmes zwei Messerattacken mit Schwerverletzten gegeben. Ob es sich um den gleichen Täter handelt, ist noch unklar. Bei einer Schlägerei wurde außerdem ein Jugendlicher verletzt.

Auf einer Kirmes in Dornburg-Frickhofen (Limburg-Weilburg) hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Verletzte gegeben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde ein 20-Jähriger bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt.

Nach einer Notoperation sei der Zustand des Mannes stabil, so ein Sprecher. Ein 17-jähriger Beschuldigter sei zeitweise in Gewahrsam genommen worden.

Bei einer weiteren Messerattacke auf dem Kirmesgelände wurde ein 17-Jähriger an der Hand verletzt. Ob es sich dabei um den gleichen Täter gehandelt habe, sei noch nicht klar.

Gruppe tritt auf 16-Jährigen ein

Zudem wurde ein 16-Jähriger bei einer Schlägerei verletzt. Ein 22 Jahre alter Mann habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei der am Boden liegende Jugendliche von etwa zehn weiteren Personen geschlagen, getreten und im Gesicht sowie an der Hand verletzt worden.

Gegen den 22-Jährigen ist laut Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Über die weiteren an der Schlägerei beteiligten Personen sei noch nichts bekannt.