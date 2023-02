Bei einer Brandserie in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) ist am Sonntagmorgen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro entstanden.

Die drei Brände seien am frühen Morgen innerhalb einer halben Stunde gelegt worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen von einer Person als Feuerteufel aus. Unter anderem brannten ein Kellerverschlag und ein geparkter Mercedes. Menschen wurden nicht verletzt.