Drei Fahrzeuge in Biebesheim in Brand

Ein Reisebus, ein Kleinbus und ein Auto haben in Biebesheim (Groß-Gerau) Feuer gefangen.

Das geparkte Auto hatte am Mittwochabend in einer Straße zu brennen angefangen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuer ging daraufhin auf die beiden Busse über. Bei den Löscharbeiten wurde niemand verletzt. Alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Ursache war noch unklar.