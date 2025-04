In Hessen sind am Wochenende drei Motorradfahrer bei Unfällen ums Leben gekommen. Bei Otzberg prallte ein Trikefahrer gegen eine Leitplanke. Im Landkreis Gießen stieß ein Biker mit einem Auto zusammen. Bei Hirschhorn starb ein Motorradfahrer nach einem Sturz.

Ein Ausflug mit dem Trike endete für einen 60 Jahre alten Trikefahrer am frühen Sonntagnachmittag tödlich. Der Mann aus dem Kreis Offenbach verlor auf der B426 zwischen Otzberg-Zipfen und Groß-Umstadt-Wiebelsbach (beide Darmstadt-Dieburg) in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei berichtete.

Das Trike stieß gegen eine Leitplanke. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Hilfemaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Die Bundesstraße war während der Rettungsmaßnahmen in beide Richtungen gesperrt.

Ein Toter, drei Verletzte bei Heuchelheim

Bereits in der Nacht zum Sonntag war auf einer Landstraße zwischen Heuchelheim und Biebertal (Gießen) ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto getötet worden. Die Polizei vermutet, dass er gegen Mitternacht versucht hatte, ein noch unbekanntes Fahrzeug zu überholen und deshalb auf die Gegenfahrbahn fuhr. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Laut Polizei verstarb der 37-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Pkw, ein 38-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis, wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Landstraße blieb aufgrund der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis 4 Uhr morgens gesperrt.

23-Jähriger stürzt bei Hirschhorn

Am Samstag war ein 23 Jahre alter Motorradfahrer bei Hirschhorn (Bergstraße) tödlich verunglückt. Laut Polizei hatte er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Dabei sei er gestürzt, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er wenig später starb.