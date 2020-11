Zum Artikel Täter oder Trittbrettfahrer? : Angebliche Umweltaktivisten bekennen sich zu Mountainbike-Drahtfallen

Nach dem Fund von Drahtfallen an einer Mountainbike-Strecke bei Biebertal ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Die Absender geben an, Umweltaktivisten zu sein. Die Polizei zweifelt an der Echtheit. [mehr]