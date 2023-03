Bei einem Autounfall auf einer Landstraße bei Wetzlar sind drei Menschen schwer verletzt worden.

Sie saßen am Donnerstagabend in einem Kleinwagen, der von der Straße im Stadtteil Blasbach abgekommen war, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Vermutlich überschlug sich das Auto daraufhin. Details waren zunächst unklar.