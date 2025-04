Drei Verletzte durch Rauch in Wohnheim in Bad Orb

In einer Sozialunterkunft in Bad Orb (Main-Kinzig) haben am Freitagnachmittag drei Menschen Rauchvergiftungen erlitten.

Laut Polizei kam ein Bewohner ins Krankenhaus. Offenbar hatte sich eine Jacke an einem Zigarettenstummel entzündet. Es kam zu Rauchentwicklung aber keinem Feuer. Insgesamt wohnen 32 Menschen in dem Gebäude.