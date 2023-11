Drei Verletzte und hoher Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Feuerwehreinsatz in Wabern

Im nordhessischen Wabern hat ein Feuer in einem Wohnhaus einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Drei Menschen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Das Feuer brach am Samstagmittag in einem freistehenden Mehrfamilienhaus in Wabern-Hebel (Schwalm-Eder) aus, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer seien mit einer Rauchgasvergiftung und eine Frau mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht worden.

Insgesamt brachten die Einsatzkräfte vier Menschen aus dem Haus, eine der Personen wurde mit einer Drehleiter gerettet. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von geschätzt 200.000 Euro. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angabe.