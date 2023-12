Dreiste Diebe in Bad Hersfeld - Alkohol aus Weihnachtsmarktstand gestohlen

Kurzmeldung Dreiste Diebe in Bad Hersfeld - Alkohol aus Weihnachtsmarktstand gestohlen

Unbekannte in Bad Hersfeld haben in der Nacht zum Sonntag versucht, in fünf Weihnachtsmarktstände einzudringen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gelang dies in einem Fall. Die Täter entwendeten Alkohol im Wert von rund 1.200 Euro. Zeugen werden gesucht.