Beim Verlassen einer Diskothek in der Frankfurter Innenstadt ist ein 21-Jähriger mit einem Messer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet das Opfer am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Straße "Am Salzhaus" in eine vor dem Club stattgefundene Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter. Nach der Tat seien die Männer geflohen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Das Opfer kam ins Krankenhaus, seine Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Die Polizei sucht nach Zeugen.