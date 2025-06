Warnung vor Betrug mit falschen Jobangeboten

Die hessische Polizei warnt vor Betrug mit gefälschten Jobangeboten.

Veröffentlicht am 08.06.25 um 09:39 Uhr

Mit verschiedenen Vorgehensweisen versuchten Täter an sensible Daten und Geld zu kommen, teilte das Landeskriminalamt mit. Bei Jobangeboten, die auf der privaten Telefonnummer eingingen, sei größte Vorsicht geboten. Die Polizei rät, die Identität eines potenziellen Arbeitgebers zu verifizieren und sich im Zweifelsfall über einen offiziellen Weg an das Unternehmen zu wenden. Insbesondere junge Menschen auf der Suche nach einer Tätigkeit im Homeoffice seien im Visier der Täter.