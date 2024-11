Die Polizei hat in Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, stehen er und zwei Komplizen im Verdacht, mit Betäubungsmitteln und Cannanbis gehandelt und diese unter anderem an Minderjährige abgegeben zu haben. Der 22-Jährige kam im Anschluss an eine Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch in U-Haft.