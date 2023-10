Drogenfund führt zu Festnahme in Frankfurt

Ein Drogenfund im Frankfurter Bahnhofsviertel hat am Donnerstagabend zu einer Festnahme geführt.

Gegen 21.40 Uhr entdeckten Polizeibeamte bei einer Gaststättenkontrolle einen zurückgelassenen Rucksack. Darin befand sich eine "erhebliche" Menge Marihuana, wie die Polizei mitteilte. In dem Rucksack war auch ein Dokument, was die Beamten zum Besitzer führte. In dessen Wohnung fanden sie noch mehr Drogen.