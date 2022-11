Bei einer Verkehrskontrolle auf der A5 bei Gießen hat die Polizei einen Drogenhändler festgenommen.

Er sei den Beamten aufgefallen, weil er Schlangenlinien gefahren sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten stoppten den Wagen und fanden darin über 30 Kilogramm Marihuana. Der Mann wurde nach der Kontrolle am Samstag festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.