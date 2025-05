Drogenhändler in Offenbach festgenommen

Ein 26-Jähriger ist wegen bewaffneten Drogenhandels in Offenbach in Untersuchungshaft gekommen.

Veröffentlicht am 28.05.25 um 19:18 Uhr

In einer einer Wohnung in der St.-Gilles-Straße wurden 19 Kilo Haschisch und Marihuana und 280 Packungen THC-Sirup gefunden, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.