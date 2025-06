Hitzewelle trifft Hessen und Krankschreibung per App leicht gemacht

Der Hessentag beginnt, am Samstag droht Starkregen und Krankschreibungen sind jetzt auch per App erhältlich. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Ich habe eine gute Nachricht für Sie: Wir haben die Woche fast geschafft! Das Wochenende steht vor der Tür und es warten jede Menge Veranstaltungen auf uns.

In Butzbach findet zum Beispiel morgen das Weinfest statt, in Bad Nauheim dreht sich beim Rosenfest zwei Tage lang alles um Blumen und in Wolfhagen wird ein Kart-Turnier ausgetragen. Und das ist noch längst nicht alles! Das größte aller Highlights erwartet Sie in Bad Vilbel. Dazu gleich mehr.

Vorher verrate ich Ihnen aber noch, um welche Themen es hier heute geht:

Hessentag in Bad Vilbel hat begonnen

Heute ist es endlich soweit: Der Hessentag 2020 in Bad Vilbel beginnt! Mit fünf Jahren Verspätung kommt die Stadt nun doch noch in den Genuss, Gastgeber des großen Landesfestes zu werden.

Falls Sie vergessen haben, warum es 2020 nicht geklappt hat: Der Grund fängt mit "C" an und hört mit "orona" auf. Allerdings liegt die Messlatte jetzt natürlich entsprechend hoch: Nach über 3.000 Tagen Vorbereitungszeit wird alles andere als der "beste Hessentag aller Zeiten" nicht akzeptiert.

Spaß beiseite: In diesem Jahr werden 750.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Es gibt wie immer ein großartiges Live-Programm mit Acts wie Nina Chuba, Deichkind, Judas Priest, Selig, 2raumwohnung, Moses Pelham oder Howard Carpendale (und noch einigen mehr).

Die beliebte Sonderausstellung "Natur auf der Spur" ist wieder mit dabei. Es gibt sportliche Highlights, Theater, ein Musical und natürlich den hr-Treff , bei dem Sie live bei Sendungen wie "hallo hessen", "maintower", "Die Ratgeber", "alle wetter!" und der "hessenschau" dabei sein können.

Sollten Sie noch nie auf einem Hessentag gewesen sein, kann ich Ihnen nur sagen: Es lohnt sich auf jeden Fall! Und das würde ich Ihnen auch sagen, wenn ich nicht zufällig für den Hessischen Rundfunk arbeiten würde, denn es ist wirklich ein tolles Fest. Alle wichtigen Informationen zum Programm, zur Anfahrt und zur Lage des hr-Treffs finden Sie hier.

Sauna-Samstag, Siesta und Starkregen

Allerdings könnte das Wetter an diesem Wochenende zur Spaßbremse werden. Mit bis zu 35 Grad im Ried und in der Frankfurter Innenstadt wird in Hessen der bisher heißeste Tag des Jahres erwartet. Auch in Kassel wird bei 31 bis 32 Grad ordentlich geschwitzt.

Durch die hohe Luftfeuchtigkeit wird die gefühlte Temperatur sogar noch höher sein. Sie sollten also unbedingt auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.

Ab Samstagabend könnte diese allerdings von oben kommen, denn dann können von Südwesten erste Gewitterzellen heranziehen. In der Nacht zum Sonntag muss dann mit Gewittern gerechnet werden.

Laut hr-Meteorologe Tim Staeger kann es hier wie so oft große regionale Unterschiede geben: "Während einige Regionen glimpflich davonkommen können, sind schon ein paar Kilometer weiter Hagel und Starkregen möglich." Es könnten mehr als 25 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit fallen, in der Spitze sogar bis zu 40 Liter. Passen Sie gut auf sich auf!

Wenn man in den sozialen Medien etwas zu Hitzerekorden schreibt, bekommt man von einigen Nutzern und Nutzerinnen meist die Antwort, dass es im Sommer früher auch schon heiß war und das nichts Besonderes sei. Die Kolleginnen und Kollegen vom ZDF haben sich deshalb der Frage angenommen, ob das wirklich so war. Die Antwort könnte Sie überraschen.

Für diese hat hessenschau.de-Nutzerin Siri Lobodzinski aus Diemelsee uns dieses Foto von der Fallschirmjäger-Übung am Edersee geschickt. Man muss zwar genau hinsehen, aber die Punkte am Himmel auf dem Foto sind keine Flecken auf dem Objektiv, sondern Bundeswehrsoldaten bei der Arbeit. Die Aussicht von dort oben war bestimmt spektakulär.

Krankschreibung per App — das leichte Spiel mit dem gelben Zettel

Ein ganz anderes Thema: Wer krank ist, muss häufig zum Arzt, um sich krankschreiben zu lassen. Selbst wenn man zum Beispiel nur unter starken Kopfschmerzen leidet. Inzwischen kann man sich aber auch per App krankschreiben lassen.

Das war in unserem Test sogar ziemlich einfach: Mit der App "Teleclinic" die Gesundheitskarte fotografieren, Symptome eingeben, dann noch ein Videocall mit einem echten Arzt – und fertig. Abgerechnet wird das Ganze über die Krankenkasse. Und weil das so einfach ist, erfreut sich diese Methode immer größerer Beliebtheit. Doch nicht alle finden das gut.

Stefan Hoehl von der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände sieht in dieser Art der Krankschreibung ein Problem. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sei ein wichtiges Beweismittel für den tatsächlichen Zustand des Arbeitnehmers. "Es muss sichergestellt werden, dass sie seriös ist und auch stimmt", sagt er.

Dass solche Onlinedienste sogar hilfreich sein können, sagt hingegen nicht nur der Betreiber der App, sondern auch der hessische Hausärzteverband. So mache die Onlinesprechstunde mit Krankmeldung vieles leichter, sofern leichte Erkrankungen vorlägen. Es gibt jedoch noch einen finanziellen Haken ...

Frankfurt muss 190 Millionen Euro für Regionaltangente West nachlegen

Große Bauprojekte werden in der Regel teurer als erwartet. Da bildet die neue Bahnverbindung Regionaltangente West (RTW) keine Ausnahme: Zuletzt musste die Planungsgesellschaft die Kosten auf 1,8 Milliarden Euro nach oben korrigieren. Für die zehn beteiligten Kommunen bedeutet dies, dass sie rund 300 Millionen Euro nachschießen müssen.

Fast alle Kommunen haben dem Kostenzuwachs bereits zugestimmt. Nur die Stadt Frankfurt als größte Anteilseignerin hat noch nicht geliefert. Sie muss mit 189 Millionen Euro den mit Abstand größten Anteil schultern.

Kämmerer Sebastian Bergerhoff (Grüne) will dem Parlament deswegen noch im Juli einen Nachtragshaushalt vorlegen. Der Magistrat hat diesem am Freitag bereits zugestimmt. Die Mehrkostenvorlage der Frankfurter Stadtregierung zählt allerdings mehrere Kostenrisiken auf. So ist beispielsweise noch unklar, ob auch Langen (Offenbach) noch an die RTW angebunden wird. Das könnte das Projekt verteuern.

Ebenfalls ungeklärt ist die Frage der Betriebskosten der RTW. Die bisher genannten Gesamtkosten von 1,8 Milliarden Euro decken nämlich nur die Baukosten der Strecke ab. Der geplante Betriebsstart soll Ende 2028/Anfang 2029 erfolgen.

Weitere Themen des Tages

Der DFB bemüht sich darum, die Fußball-EM der Frauen 2029 austragen zu dürfen. Nun steht fest: Frankfurt ist eine der acht potenziellen Spielstätten.

Nach einer Raserfahrt durch Darmstadt und einem daraus resultierenden schweren Unfall ist ein 25-Jähriger zu fast vier Jahren Haft verurteilt worden. Die ursprüngliche Anklage wegen versuchten Mordes wurde nach einer Psychose-Diagnose verworfen.

Mehr als 600 Sportler, 30.000 Fans und rasende Betten auf vier Rädern - beim "Knaresborough Bed Race" steht eine englische Kleinstadt Kopf. Und mittendrin: ein Team aus dem osthessischen Bebra.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

In der vergangenen Nacht hat Israel etliche Ziele im Iran angegriffen. Das israelische Militär selbst nennt die Zahl von mehr als 100 Zielen. Dabei sollen zwei hochrangige Militärs und mehrere Wissenschaftler getötet worden sein. Netanjahu erklärte am Morgen, der Angriff sei erfolgt, "um die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen". Auf tagesschau.de finden Sie alles, was bisher dazu bekannt ist.