E-Bike-Fahrer bei Unfall in Staufenberg gestorben

Kurzmeldung E-Bike-Fahrer bei Unfall in Staufenberg gestorben

Ein E-Bike-Fahrer in Staufenberg (Gießen) ist am Mittwoch beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen.

Der 35-Jährige hatte das herannahende Auto an einer Kreuzung übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des S-Pedelecs, das bis zu 45 Kilometer pro Stunde schnell fahren kann, wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.