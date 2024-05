Eine E-Bike-Fahrerin ist in Mühlheim (Offenbach) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die 45-Jährige am Dienstagabend mit ihrem Klappfahrrad auf einem Radweg unterwegs, laut Mitteilung vermutlich in falscher Fahrtrichtung. Eine 64 Jahre alte Autofahrerin fuhr demnach in diesem Moment über eine Kreuzung und sah die Frau eigenen Angaben zufolge zu spät. Mit Verletzungen am Kopf und an den Armen sei die Radfahrerin in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Schaden am Auto und am Fahrrad schätzte die Polizei auf etwa 400 Euro.