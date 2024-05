E-Bikes aus Geschäft in Herborn gestohlen

Einbrecher haben in einem Fahrradgeschäft in der Austraße in Herborn (Lahn-Dill) mehrere E-Bikes gestohlen.

Sie schnitten im Lauf des Pfingstwochenendes den Zaun um das Gelände auf und knackten die Schlösser an zwei Containern, in denen die E-Bikes gelagert waren, wie die Polizei am Dienstag meldete. Wie hoch der Schaden ist, ist unklar.