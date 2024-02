In einem Geflügelbetrieb im nordhessischen Edermünde ist eine Tierseuche ausgebrochen. Nach ersten Tests könnte es sich um eine Form der Vogelgrippe handeln.

In einer Mitteilung des Schwalm-Eder-Kreises ist am Donnerstagabend von einem "hoch aktiven Seuchengeschehen" die Rede. Der landwirtschaftliche Betrieb mit zirka 15.000 Legehennen in Edermünde-Grifte (Schwalm-Eder) wurde bereits am Mittwochabend vorsorglich gesperrt. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) und des Veterinäramts sind vor Ort.

Alle "erforderlichen Maßnahmen" seien vom Veterinäramt des Schwalm-Eder-Kreises veranlasst worden. Um welchen Erreger es sich genau handelt, werde derzeit noch untersucht, so der Landkreis. Möglicherweise handele es sich um eine Form der Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt.

Laborergebnisse am Freitag

Die endgültigen Laborergebnisse der genommenen Proben sollen am Freitag vorliegen. Danach wird entschieden, welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Bei einem Geflügelpest-Ausbruch in einem Betrieb in Hungen (Gießen) mussten 2022 rund 8.500 Puten getötet werden.

Die Vogelgrippe wird durch Influenza-A-Viren ausgelöst und vor allem in den Herbst- und Wintermonaten durch ziehende Wildvögel verbreitet. Sie ist unter Vögeln hochansteckend und kann sich bei Befall unter gehaltenem Geflügel schnell ausbreiten.