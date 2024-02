Vogelgrippe in Geflügelbetrieb: 15.000 Hennen getötet

Seuchenbekämpfung in Edermünde

In einem Geflügelbetrieb im nordhessischen Edermünde ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Ein Laborbefund bestätigte den Verdacht. 15.000 Legehennen mussten getötet werden.

In Edermünde-Grifte (Schwalm-Eder) hat sich der Verdacht auf einen Ausbruch der Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, bestätigt. Die etwa 15.000 Legehennen des betroffenen landwirtschaftliche Betriebs wurden nach Angaben des Kreises vom Freitag "fachgerecht getötet" und werden nun durch eine Fachfirma entsorgt.

Die Desinfektion des Betriebs dauere noch an. Das Technische Hilfswerk habe zudem vor dem Betrieb eine Desinfektionsschleuse errichtet. Der Betrieb war bereits am Mittwochabend vorsorglich gesperrt worden.

Stallhaltung angeordnet

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, verfügte der Kreis nach eigenen Angaben eine Schutzzone im Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone im Radius von zehn Kilometern. In beiden Zonen muss Geflügel verpflichtend im Stall gehalten werden. Dies werde vorläufig auch für das gesamte Kreisgebiet empfohlen.

Weitere Informationen Gemeinden in der Schutzzone In der Schutzzone liegen vollständig die Edermünder Ortsteile Grifte, Haldorf und Holzhausen. Der Ortsteil Besse ist anteilig betroffen. Weiterhin anteilig betroffen sind zudem das Stadtgebiet Gudensberg mit den Stadtteilen Deute und Dissen, das Stadtgebiet Felsberg mit dem Stadtteil Wolfershausen sowie das Gemeindegebiet Guxhagen mit den Ortsteil Guxhagen.



Aus dem benachbarten Kreis Kassel sind die Stadtteile Guntershausen, Hertingshausen und Kirchbauna von Baunatal sowie der Ortsteil Dörnhagen der Gemeinde Fuldabrück anteilig betroffen. Ende der weiteren Informationen

In den Zonen ist es unter anderem verboten, Geflügel und Geflügelprodukte zu transportieren. Zudem nimmt das Veterinäramt in der Schutzzone Proben bei allen Geflügelhaltungen von Enten, Gänsen, Hühnern und Puten. In der Überwachungszone werden diese nur stichprobenartig kontrolliert. Die Allgemeinverfügung gilt nach Mitteilung vom Freitag ab Samstag und bis der Kreis diese wieder aufhebt.

Vogelgrippe durch Wildvögel verbreitet

Bei einem Geflügelpest-Ausbruch in einem Betrieb in Hungen (Gießen) hatten 2022 rund 8.500 Puten getötet werden müssen.

Die Vogelgrippe wird durch Influenza-A-Viren ausgelöst und vor allem in den Herbst- und Wintermonaten durch ziehende Wildvögel verbreitet. Sie ist unter Vögeln hochansteckend und kann sich bei Befall unter gehaltenem Geflügel schnell ausbreiten.

Videobeitrag Video Geflügelhof nach Seuchenausbruch gesperrt Video Geflügelhof in Edermünde, wo die Vogelgrippe ausgebrochen ist Bild © Hessennews TV Ende des Videobeitrags