Hoher Sachschaden nach Scheunenbrand in Egelsbach

In einer Scheune in Egelsbach ist ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 20 Uhr ist am Mittwochabend ein Feuer in einer Großscheune in Egelsbach (Offenbach) ausgebrochen, der Feuerwehreinsatz dauerte bis zum nächsten Morgen. Dabei ist laut Polizei ein Sachschaden von 500.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr hatte wegen der abgelegenen Lage Probleme, genug Löschwasser bereitzustellen und ließ die Scheune kontrolliert abbrennen. In der Scheune, die etwa so groß war wie zwei Einfamilienhäuser, wurden bis zu 1.000 Strohballen, ein Mähdrescher und mehrere Gasflaschen gelagert. Die Ermittler gehen derzeit von einem technischen Defekt in der Hallenelektrik aus.