Ehefrau geschlagen - Mann in Frankenberg in U-Haft

Ein Mann in Frankenberg (Eder) ist wegen des Verdachts des versuchten Totschlags an seiner Ehefrau festgenommen worden.

Er sitzt in U-Haft. Ihm wird vorgeworfen, die Frau in der Nacht geschlagen und bedroht zu haben, teilten die Ermittler am Freitag mit. Sie wurde leicht verletzt. Der alkoholisierte Mann war aus der gemeinsamen Wohnung im Ortsteil Viermünden geflüchtet, ein Zeuge sah ihn am Morgen und alarmierte die Polizei.