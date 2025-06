Kinder auf Spielplatz belästigt - Festnahme in Dreieich

Die Polizei hat einen 63-Jährigen in Dreieich (Offenbach) festgenommen, der Kinder auf einem Spielplatz in Sprendlingen sexuell belästigt haben soll.

Veröffentlicht am 06.06.25 um 12:40 Uhr

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, soll der Mann am Donnerstagabend einem Kind auf die Wange geküsst und zwei Teenagerinnen aufgefordert haben, ihm in den Wald zu folgen. Anschließend entblößte er sein Geschlechtsteil.