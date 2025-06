Illegale Brücken in Biedenkopf und erneut Revision von falscher Narkoseärztin

Zweite illegale Brücke in Biedenkopf, die Revision der falschen Narkoseärztin aus Fritzlar und hessische Schülerinnen und Schüler in diversen Endrunden: Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Dass die Polizei und die Feuerwehr in Hessen zuletzt häufiger Enten aus gefährlichen Situationen retten mussten, haben wir hier bereits erwähnt - zuletzt erst heute Morgen im Morgenticker.

Aber "andere Bundesländer, andere Tiere in Not": In Bremerhaven musste heute Morgen ein Baby-Seehund gerettet werden , während an der A30 bei Osnabrück gestern ein Pfau herumlief . Da können wir in Hessen nicht mithalten. Sollten Sie also auch einmal einen Baby-Seehund sehen, beispielsweise am Edersee, lassen Sie es uns unbedingt wissen!

Gleich gibt es hier noch eine Maus, aber mehr Tiere haben wir bei den heutigen Themen leider nicht im Angebot:

Pfingsten wird laut - und nass

Pfingsten steht vor der Tür, und damit das Wochenende im Jahr, an dem traditionell besonders viele Festivals stattfinden: Rock am Ring und Rock im Park sind die Klassiker an Pfingsten, aber auch der World Club Dome in Frankfurt , das Schlossgrabenfest in Darmstadt und Tapefabrik in Wiesbaden werden tausende Musikfans anlocken.

Wer mit Festivals nichts anfangen kann, kann sich auf Veranstaltungen wie den Frankenberger Pfingstmarkt oder das Bonifatiusfest in Fulda freuen. Und das sind noch längst nicht alle.

Es gibt also jede Menge gute Gründe, am Wochenende das Haus zu verlassen - und einen, der eher dagegen spricht: das Wetter. In der Wettervorhersage findet man unangenehm oft Begriffe wie Gewitter, Schauer oder stürmische Böen.

Wenn das Wetter es zulässt, dürften auch die hessischen Zoos und Tierparks wieder zu den beliebten Ausflugszielen gehören. Da lohnt es sich übrigens, immer mal genauer hinzuschauen.

So wie hessenschau.de-Nutzerin Susanne Noster, die für die heutige Momentaufnahme bei den Graupapageien im Opel-Zoo etwas entdeckt hat, das zwar grau war, aber definitiv kein Papagei.

"Dass man im Opelzoo viele Tiere trifft, ist zu erwarten. Dass man aber eine Maus antrifft, die den Graupapageien eine Weintraube aus der Futterschale klaut, war überraschend", schreibt uns hessenschau.de-Nutzerin Susanne Noster zu ihrem Foto. Bild © Susanne Noster

Illegale Brücke über die Lahn gebaut - schon zum zweiten Mal

"Und, was habt ihr gestern gemacht?" - "Och, wir haben eine Brücke gebaut." Dieser Dialog könnte möglicherweise in Biedenkopf stattgefunden haben, denn dort geht auf einmal eine Brücke über die Lahn, die eigentlich gar nicht da sein sollte. Und das bereits zum zweiten Mal.

Ende April musste dort eine marode Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die bis dahin ein Wohngebiet und ein Gewerbegebiet verbunden hatte, dauerhaft gesperrt werden. Offenbar war der neue reguläre Weg dann einigen zu weit, weshalb Anfang Mai von Unbekannten die erste illegale Ersatzbrücke gebaut wurde. Sie durfte dort jedoch nicht bleiben und wurde im Auftrag des Regierungspräsidiums Gießen abgerissen.

Nun steht an einer etwas versteckteren Stelle auf einmal eine neue Brücke, bei der wieder niemand weiß, wer sie gebaut hat. Doch auch diese Brücke wird nicht bleiben dürfen, zumal sie unter anderem nicht kindersicher ist.

Dass die Stadt noch keine eigene, legale Brücke gebaut hat, liegt übrigens am Geld: Der erste Entwurf für einen Neubau wurde mit 350.000 Euro kalkuliert, am Ende sollten es aber 850.000 Euro werden. Nun gibt es einen Entwurf, der deutlich günstiger werden soll. Spätestens im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen.

Falsche Narkoseärztin legt erneut Revision ein

Die zu 15 Jahren Haft verurteilte falsche Narkoseärztin aus Fritzlar (Schwalm-Eder) hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Doch nicht nur sie: Auch die Nebenklage hat Revision eingelegt. Sie will an einer Verurteilung wegen Mordes festhalten, wie sie dem hr gegenüber nach Verkündung des Urteils sagte.

Die 54-Jährige hatte sich jahrelang in Nordhessen fälschlicherweise als Narkoseärztin ausgegeben und wurde zuletzt wegen Körperverletzung mit Todesfolge in drei Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung ohne Todesfolge in zehn Fällen verurteilt.

Mit diesem Urteil folgte die Kammer am Landgericht Kassel der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Nebenklage hatte hingegen beantragt, die 54-Jährige wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen und die besondere Schwere der Schuld festzustellen.

Die Verteidigung plädierte indes auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben bis acht Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung beziehungsweise von acht Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge. Nun geht der Fall bereits zum zweiten Mal zur Prüfung an den Bundesgerichtshof.

Schüler aus Hessen wollen die Besten in Deutschland sein

Manchen Menschen liegen Diskussionen mehr, anderen weniger. Die vier Schülerinnen und Schüler Ella Milke aus Oberursel (Hochtaunus), Lejla Sefo aus Frankfurt, Marius Kümmel aus Künzell (Kreis Fulda) und Leopold Heuberger aus Darmstadt sind hingegen echte Profis, wenn es ums Diskutieren geht.

Deshalb stehen sie auch in der Endrunde des Bundeswettbewerbs "Jugend debattiert". Zwischen ihnen und dem Finale steht allerdings noch eine Qualifikationsrunde gegen 60 andere Teilnehmende aus anderen Bundesländern. Nur acht Debattierende treten dann morgen im Finale gegeneinander an.

Der 16-jährige Lukas Iser aus Sinntal-Sterbfritz (Main-Kinzig) stand heute ebenfalls im Finale, allerdings von "Diercke Wissen 2025" in Braunschweig. Er wollte Geographie-Champion werden, doch am Ende machte der Kandidat aus Baden-Württemberg das Rennen.

Trotzdem kann er natürlich mit Recht stolz auf sich sein: Schließlich haben rund 300.000 Jugendliche an dem Wettbewerb teilgenommen, und er hat es bis ins Finale geschafft - Respekt!

Weitere Themen des Tages

Nach einem schweren Angriff auf einen Elfjährigen in Dietzenbach hat sich ein 23-Jähriger gestellt. Die Polizei hatte mit einem Foto nach ihm gefahndet - und ist angesichts der Schwere der Tat noch immer entsetzt.

Es gibt kaum ein Attribut, das zu groß wäre, um Timo Bolls Stellenwert im Tischtennis zu beschreiben. Sein Privatleben: bis heute ein maximaler Kontrast. Im Interview erklärt er, warum er roten Teppichen ausweicht, Dirk Nowitzki nicht beneidet und im Wohnmobil schläft.

Videobeitrag Timo Boll über seine Bodenständigkeit Video Timo Boll im Interview Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Zu viele Aufgaben, wachsende Herausforderungen und zu wenige qualifizierte Lehrkräfte: In Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-Kreis haben jetzt 41 Grundschulen eine sogenannte Überlastungsanzeige gestellt.

Videobeitrag Hessische Grundschulen am Limit Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Eben noch schaut man sich verliebt in die Augen und plötzlich sagt man hässliche Dinge übereinander - das Ende von Beziehungen ist häufig nicht schön. So auch bei US-Präsident Donald Trump und Elon Musk. Anfang des Jahres schienen sie noch beste Freunde zu sein, doch nachdem Musk seinen Unmut über einen von Trump geplanten Gesetzentwurf mit Steuer- und Ausgabenreformen zum Ausdruck gebracht hatte, ist die Situation, nun ja, ein wenig eskaliert . Dabei ist noch nicht ganz klar, wer am Ende den Kürzeren ziehen könnte .