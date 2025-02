Ehemaliger Rettungswagen in Hanau angezündet

Ein ehemaliger Rettungswagen ist am Mittwochnachmittag in der Nähe eines Sees in Hanau ausgebrannt.

Trotz Eingreifens der Feuerwehr brannte der Wagen komplett aus, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten gehen davon aus, dass das Fahrzeug vorsätzlich angezündet wurde. Die Ermittlungen laufen, die Polizei hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen.