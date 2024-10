Ein Toter und eine Schwerverletzte in Wohnhaus in Rödermark aufgefunden

Nach lauten Knallgeräuschen in Rödermark hat die Polizei in einem Wohnhaus einen Toten und eine schwerverletzte Frau vorgefunden.

Veröffentlicht am 25.10.24 um 10:26 Uhr

Audiobeitrag Bild © 5vision.news | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

In einem Wohnhaus in Rödermark-Urberach (Offenbach) hat die Polizei am Freitagmorgen gegen 8 Uhr einen toten Mann und eine schwerverletzte Frau aufgefunden.

Zuvor sollen Schüsse gefallen sein. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei dem hr bestätigte. Weitere Details sind noch unklar.