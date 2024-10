Zwei Tote nach Schüssen in Rödermark

Nach lauten Schussgeräuschen in Rödermark hat die Polizei in einem Wohnhaus einen Toten und seine schwerverletzte Ehefrau vorgefunden. Sie starb kurz darauf im Krankenhaus.

In einem Wohnhaus in Rödermark-Urberach (Kreis Offenbach) hat die Polizei am Freitag gegen 8 Uhr einen toten 70-Jährigen und eine schwerverletzte Frau aufgefunden. Zuvor sollen Schüsse gefallen sein. Zeugen hatten entsprechende Geräusche gehört.

Die 69-Jährige wurde mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt mitteilte. Dort ist sie den Angaben zufolge kurz darauf gestorben.

Schusswaffe im Haus sichergestellt

Bei den beiden Verstorbenen soll es sich um ein Ehepaar handeln, das gemeinsam in dem Haus gelebt hatte. Dort fanden die Beamten auch eine Schusswaffe.

Dem bisherigen Kenntnistand zufolge waren keine weiteren Personen beteiligt, wie die Staatsanwaltschaft betonte. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und zu den Hintergründen dauern an.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.



Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.



Um die Anonymität der Anrufer zu wahren, ist die Übermittlung der Rufnummer gesperrt und wird somit in keinem Display der Telefonseelsorge angezeigt. Anrufe bei der Telefonseelsorge werden auch im Einzelverbindungsnachweis nicht aufgeführt.



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten - beispielsweise Selbsthilfegruppen - finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de Ende der weiteren Informationen