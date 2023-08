25-Jähriger stirbt in Waldbrunn Ein Toter und sieben Verletzte bei Autounfällen in Hessen

Auf Hessens Straßen ist es zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Eine Flucht vor einer Polizeikontrolle endete ebenfalls mit einem Crash.

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag bei einem Unfall bei Waldbrunn (Limburg-Weilburg) ums Leben gekommen, drei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Der 25-Jährige war mit seinem Pkw auf der L3022 unterwegs, als er nach Polizeiangaben aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei stieß er frontal mit dem Wagen eines 42-Jährigen zusammen. Möglicherweise spielte der starke Regen eine Rolle.

Der 25-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 42-Jährige sowie zwei Frauen, die in seinem Auto saßen, wurden schwer verletzt.

Frontalzusammenstoß fordert vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Nordhessen wurden vier Menschen verletzt. Ein 31 Jahre alter Autofahrer kam aus ungeklärten Gründen zwischen Wehretal und Eschwege (Werra-Meißner) auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto eines 32-Jährigen frontal zusammen. Dadurch wurden beide Fahrer leicht und die Beifahrerin des 32-Jährigen schwer verletzt.

Eine 60 Jahre alte Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß mit den beiden Unfallfahrzeugen nicht verhindern. Sie wurde leicht verletzt.

Flucht vor Polizeikontrolle endet in Leitplanke

In einen Unfall mündete die Flucht eines 19-Jährigen vor einer Polizeikontrolle in Nidderau (Main-Kinzig). Er fuhr am Freitagabend auf der B45 vor den Beamten davon und überholte dabei laut Polizeimitteilung rücksichtslos mehrere Autofahrer, die an einem Stauende standen.

Die Fluchtfahrt endete kurz darauf in einer Leitplanke. Der 19-Jährige besaß keinen Führerschein und stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.