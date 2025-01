Einbrecher in Eschwege bleiben gleich mehrere Tage

Über einen ungewöhnlichen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eschwege hat die Polizei am Samstag berichtet.

Es sei davon auszugehen, dass der oder die Täter mehrere Tage in dem Haus verweilten, so die Beamten. Demnach hatten sie sich über eine Terrassentür Zugang zu dem Haus verschafft und einen Schaden von 5.000 Euro angerichtet. Zudem wurden Elektrogeräte im Wert von 11.000 Euro gestohlen.