Einbrecher scheitert in Schwalbach am Taunus

Ein Unbekannter in Schwalbach (Main-Taunus) ist in der Nacht zum Mittwoch bei dem Versuch, in drei Wohnungen einzubrechen, gescheitert.

Veröffentlicht am 07.11.24 um 17:31 Uhr









Zeugen hatten den Mann beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. Zuvor hatte er bei den angrenzenden Wohnungen versucht, die Balkontür einzutreten oder die Rollläden gewaltsam nach oben zu schieben.